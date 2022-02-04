Дебют Цимбала на Олімпіаді-2022

Український біатлоніст Богдан Цимбал ексклюзивно для сайту 24 каналу розповів про Олімпійське селище, біатлонний стадіон і неймовірний холод у Китаї. Окрім цього Богдан поділився з нами приємною звісткою з батьківщини. У спортсмена 3 лютого народився син. Переконані, що це буде для нього додатковою мотивацією на Олімпіаді.

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Чотири роки тому, 3 лютого, Богдан Цимбал завоював свою першу нагороду на міжнародному рівні. Представник Сумщини став третім у спринтерській гонці на відкритому чемпіонаті Європи серед юніорів.



Богдан зі своєю першою нагородою / Фото з інстаграму Цимбала

За цей олімпійський цикл Богдан досягнув значного прогресу. Він не лише пробився до основної команди, але й виборов собі путівку на Олімпіаду-2022.

До слова. У сезоні-2021/2022 Цимбал перебуває на 49-й позиції у загальному заліку. Після Олімпійських ігор у біатлоніста буде можливість покращити цей показник, оскільки попереду ще 3 етапи Кубку світу. Минулий сезон він закінчив на 62-му місці.

Як Вам Пекін, встигли вже щось побачити?

Все дуже цікаво, але якби ще побачити той Пекін. Нам від столиці Китаю трохи далеко, десь 200 кілометрів. Ми мешкаємо в Олімпійському селищі в Чжанцзякоу. З аеропорту ми досить довго сюди добиралися. Особливо нічого не побачили. Єдине, що я помітив – дуже мало машин. Ми їхали майже 5 годин, а я помітив лише 5 автомобілів. Це для мене було дуже незвичним.

Про життя і харчування в Олімпійському селищі

Щодо Олімпійського селища, які там умови проживання?

У самому селищі досить непогано, цікаво. Шкода, що є жорсткі обмеження, тому спортсмени не можуть виходити за межі селища. Це все через карантин, всі це прекрасно розуміємо. Якби не пандемія, то було б все набагато краще, і ми могли б більше всього побачити.



Олімпійське селище Чжанцзякоу / Фото з архіву Богдана Цимбала

На території є їдальня, магазини спонсорів. Нічого особливого тут немає.

Олімпійське селище нагадує курортне маленьке містечко. Ці комплекси, де проживають атлети з різних країн, наче невеликі готелі по 4 поверхи. А так все досить просто виглядає. Сказати "вау" я не можу.

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А як з харчуванням, всього вистачає?

Щодо харчування, цілком непогано, їжі вистачає, всього багато. В основному це азійська кухня, багато національних страв Китаю. Але я хотів би звичайної, нашої їжі. Наприклад, картоплі з котлетою.

Бачила на фото, що у їдальні ви харчуєтеся кожен окремо. Скажіть, як ставитися до таких заходів безпеки, такі обмеження не пригнічують?

В їдальні ми харчуємося у невеличких індивідуальних кабінках. Але це прикольно, ось це і є те ноу-хау (сміється). Я такого ще не бачив.

Це взагалі не пригнічує. З самого початку, як ми приїхали, то скло у цих кабінках було непрозоре, трохи затемнене, ти не бачив нікого за ним. Але зараз вони все переробили, ця кабінка є прозорою. Ти можеш сісти з колегою один напроти одного та без проблем спілкуватися. Єдиний мінус, що чути не дуже. Загалом, це не є проблемою. Мені здається, навіть краще, що так зробили. Через коронавірус діють жорсткі обмеження. Тому ми розуміємо, як зараз це необхідно.



Їдальня в Олімпійському селищі / Фото з інстаграму Дмитра Підручного

Олімпійці не можуть дивитися Ігри в Пекіні

Як Вам кімнати, де ви оселилися?

Кімнати хороші, просторі, все гарно. Є все, що потрібно. А ще є дуже зручне ліжко, яке регулюється. Одна проблема – тут не подивишся Олімпіаду. По-перше, немає телевізорів у кімнатах. По-друге, тут блокуються всі підписки на спортивні телеканали. А бути на Олімпіаді, і не подивитися змагання, – це якось страшно звучить.

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Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон скаржився на те, що в кімнатах холодно? У Вас немає з цим проблем?

Ні, ми весь час відкриваємо вікна, у мене в кімнаті все добре.

У селищі є зони відпочинку для спортсменів, де можна переглянути Олімпіаду?

У нас на території є центр, де є спортзал, ігрова зона. Там є телевізори. Також можна пограти в теніс, більярд. До того ж ще є великий екран просто неба у самому селищі. Але на холоді, де -20 не дуже хотілося б стояти та дивитися все це.

Тренування на холоді й вітрі

Ще задовго до Олімпіади-2022 всі говорили, що у Пекіні буде досить холодно. Як Вам погодні умови у Китаї?

Тут дуже холодно. Такий мороз, що пробирає до кісток. Коли є сонце, то ще нічого. Це десь з 11:00 до 15:00. У цей час погода непогана, можна тренуватися, правда вітер є. Але плюс-мінус непогані умови. Та коли заходить сонце – це просто жах, пробирає до кісток, кінцівки всі відморожуються.



Біатлонний стадіон на Олімпіаді / Фото з архіву Богдана Цимбала

Цей холод відчувається і під час самих тренувань?

Є такі ділянки на дистанції, коли вітер дме тобі в спину. Проте, як тільки розвертаєшся, все відразу змінюється, відразу стає дуже холодно. Під час роботи на дистанції холод відчувається не так сильно. У нас тренування вдень, а старти будуть увечері.

Ми лише одного разу тренувалися увечері, коли сонце зайшло. Скажу, що це було дуже жорстко. Сподіваюся, що під час самих стартів вже буде тепло. Ну а що, всі в однакових умовах. І це найголовніше. Тут немає такого, що нам буде холодно, а всім іншим буде тепло. Ні, буде холодно всім.

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Вітер заважає на стрільбищі?

Вітер буде дути також для всіх. На стрільбищі він дуже відчувається, але відстрілятися можна. Головне – аби він був не дуже поривистим, тоді стрільба піде. Можливо удача відіграє свою роль.

Складна біатлонна траса на Олімпіаді-2022

Як оцінюєш біатлонну трасу на Олімпіаді-2022?

Траса складна. Коли просто бачиш схему траси, то це так не здається. Проте, коли працюєш на дистанції, усвідомлюєш, що вона дуже складна. Тут немає де відпочити. Багато затяжних підйомів, мало спусків. На дистанції потрібно буде багато працювати.

До того ж сніг дуже "агресивний". Це через те, що так холодно, тому погане ковзання. Це буде давати про себе знати під час змагань. На цій Олімпіаді буде дуже складно. Але ще раз повторю – всі в однакових умовах. Це великий плюс.



Вогневий рубіж на Олімпіаді-2022 / Фото з архіву Богдана Цимбала

Якою була адаптація до Китаю?

Сильних проблем з адаптацією не було. У нас 6 годин різниці, але як таких проблем особливо не було. Спершу було проблемно заснути вчасно. Але зараз вже ситуація з цим краще. До одинадцятої всі лягаємо спати. А зранку спокійно прокидаємося о 8 – 9 годині. Нам знадобився тиждень, аби адаптуватися.

Як налаштована команда перед стартом Олімпіади-2022?

У нас усіх бойовий настрій. Готові рвати та метати!

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Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.

Богдан Цимбал: що відомо про спортсмена