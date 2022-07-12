Чоловіча збірна України з біатлону готується до нового сезону у німецькому Обергофі

Чоловіча збірна України з біатлону розпочала свій перший тренувальний збір за кордоном. Команда готується до нового сезону в Німеччині.

Збірна тренується в Німеччині

Чоловіча збірна України з біатлону розпочала тренувальний збір у німецькому Обергофі. Німецький біатлоніст Ерік Лессер опублікував спільне фото з українськими атлетами.

Читайте також Фуркади хотіли допомогти українським біатлоністам зі зборами, але вони образилися на Підручного

До складу команди на зборі увійшли: Антон Дудченко, Денис Насико, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний та Богдан Цимбал.

Зазначимо, що з чоловічою збірною також тренується Дар'я Блашко.

Спільне тренування / Скриншот

Добре бачити цих хлопців здоровими та сильними на зборі в Обергофі. Ми провели хороше спільне велосипедне тренування,

– написав німецький біатлоніст.

Тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра розповів, як прийняв рішення залишитися працювати в Україні після початку повномасштабної війни.

"Я дуже переживав за всіх спортсменів і тренерів, а також за вболівальників, яких так багато в Україні. Я допомагав чим міг. П’ять тижнів сім’я одного з моїх спортсменів жила в мене. Це дуже важкі часи, і я довго думав, чи продовжувати працювати з командою. Я поспілкувався з рідними і зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон у час, коли їм потрібна допомога", – наголосив тренер.

Сезон-2022/2023 стартує 29 листопада 2022 року. Вже традиційно змагання розпочнуться з чоловічої індивідуальної гонки. Перший етап Кубка світу відбудеться у фінському Контіолахті.