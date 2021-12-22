Українське протистояння: яку оцінку отримав Маліновський за гру проти команди Шевченка

Аталанта розписала мирову з Дженоа у Серії А. Руслан Маліновський не запам'ятався результативними діями.

Оцінки за гру

Атакувальний півзахисник вийшов у стартовому складі Аталанти та відіграв 65 хвилин. Руслан не зміг принести команді перемогу, але був активним протягом усього ігрового часу. Часто футболісти Дженоа грубо фолили на Маліновському, який брав на себе ініціативу.

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Українець став найкращим у складі бергамівського клубу за версією статистичного порталу SofaScore. Руслан за зіграний час тричі пробивав по воротах Дженоа, зробив 44 передачі, їх точність склала 83%, чотири рази йшов в обіграш та виграв 9 із 12 єдиноборств.

Таку гру Маліновського оцінили у 7.7. Другим у складі Аталанти став Хосе Луїс Паломіно – 7.5. Трійку найкращих замкнув Тен Копмайнерс – 7.4.

Фланговий захисник Хоан Васкес став найкращим у складі Дженоа – 7.8.



Оцінки гравців за матч / Скриншот із SofaScore