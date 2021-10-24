Українська тенісистка Цуренко успішно пробилася в основу на турнірі в Румуні

24 жовтня 2021 , 17:30
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Джерело:

24 канал

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла у фіналі кваліфікації на турнірі WTA-250 Transylvania Open, що розпочався в Румунії. Українка розгромила румунську тенісистку Андреа Рошку.

Леся Цуренко – Андреа Рошку 2:0 (7:5, 6:1)

Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Українка зробила 2 подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки, виграла 6 з 10 геймів на своїй подачі.

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У півфіналі кваліфікації Цуренко перемогла іспанку Івонн Кавальє-Реймерс, з рахунком – 2:0 (7:6, 6:3).

  • Також в основі зіграють Марта Костюк та Ангеліна Калініна.
  • Основна сітка турніру в Клуж-Напока стартує 25 жовтня.
  • Призовий фонд турніру становить 235 тисяч доларів.
Автор: Дарина Жданович