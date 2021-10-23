Поразка в Іспанії

У Тенеріфе відправилися найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, Марта Костюк та Людмила Кіченок. Світоліна несподівано поступилася в 1/16 фіналу.

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Натомість Костюк у парі з Кіченок дійшла до фіналу турніру WTA. На жаль, українки не змогли завоювати титул.

Тандем Костюк / Кіченок у фіналі програв норвежці Ульрікке Ейкері та австралійці Еллен Перес.

України програли у двох сетах – 6:3, 6:3. Поєдинок тривав 1 годину та 11 хвилин.

Невдача у Москві

Паралельно з цим фіналом відбувся вирішальний матч у жіночій парі на Кубку Кремля.

Українка Надія Кіченок в дуеті з румункою Ралукою Олару поступилася тандему Єлєна Остапенко (Латвія) та Катеріна Сінякова (Чехія).

Кіченок та Олару поступилися у фінальній грі за підсумком трьох сетів – 2:6, 6:4, 8:10. У вирішальній партії тенісистки зіграли чемпіонський тай-брейк.

Окрім Надії Кіченок, в Росії виступили Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Ілля Марченко. Ніхто з представників України не зміг вийти до чвертьфіналу.