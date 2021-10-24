Леся Цуренко – Андреа Рошку 2:0 (7:5, 6:1)

Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Українка зробила 2 подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки, виграла 6 з 10 геймів на своїй подачі.

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У півфіналі кваліфікації Цуренко перемогла іспанку Івонн Кавальє-Реймерс, з рахунком – 2:0 (7:6, 6:3).