Відома українська тенісистка Ольга Янчук завагітніла від легіонера київського "Динамо" Жерсона Родрігеса. Футболіст вже вдруге стане батьком.

Ольга Янчук вирішила підтримати з трибун коханого, який вийшов на заміну у матчі "Динамо" – "Ювентус". На матчі тенісистка зробила фото, яке потім виклала у сторіс у своєму Instagram-акаунті, на світлині видно округлий живіт дівчини.

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Поповнення у родині Родрігеса

Підтримуємо тата,

– підписала фото Янчук.



Янчук відвідала матч "Динамо" – "Ювентус" / Скрін з Instagram.com/olgaianchuk

Додамо, що у Жерсона вже є син від попередніх стосунків.

Родрігес вийшов на заміну на 60-й хвилині, але не зумів допомогти "Динамо" відігратись із рахунку 0:2 на користь "Ювентуса". Дубль у матчі оформив іспанський нападник Альваро Мората.

Що відомо про пару Янчук та Родрігеса

Наприкінці літа 2020 року з'явилась інформація, що Родрігес почав зустрічати з відомою українською тенісисткою Ольгою Янчук. Спортсменка активно веде сторінки у соцмережах, тому про її особисте життя не складно дізнатись.

Одного разу їй приписували роман з гравцем збірної України та "МанСіті" Олександром Зінченком. У соцмережах пара активно викладала спільні світлини. Ходили чутки і про стосунки з іншими українськими футболістами.

Нещодавно Янчук мило привітала Родрігеса з його 25-річчям. Вона відкрито зізналась "динамівцю" у коханні.