Українська тенісистка Янчук завагітніла – легіонер "Динамо" Родрігес знову стане батьком
Відома українська тенісистка Ольга Янчук завагітніла від легіонера київського "Динамо" Жерсона Родрігеса. Футболіст вже вдруге стане батьком.
Ольга Янчук вирішила підтримати з трибун коханого, який вийшов на заміну у матчі "Динамо" – "Ювентус". На матчі тенісистка зробила фото, яке потім виклала у сторіс у своєму Instagram-акаунті, на світлині видно округлий живіт дівчини.
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Поповнення у родині Родрігеса
Підтримуємо тата,
– підписала фото Янчук.
Янчук відвідала матч "Динамо" – "Ювентус" / Скрін з Instagram.com/olgaianchuk
Додамо, що у Жерсона вже є син від попередніх стосунків.
Родрігес вийшов на заміну на 60-й хвилині, але не зумів допомогти "Динамо" відігратись із рахунку 0:2 на користь "Ювентуса". Дубль у матчі оформив іспанський нападник Альваро Мората.
Що відомо про пару Янчук та Родрігеса
Наприкінці літа 2020 року з'явилась інформація, що Родрігес почав зустрічати з відомою українською тенісисткою Ольгою Янчук. Спортсменка активно веде сторінки у соцмережах, тому про її особисте життя не складно дізнатись.
Одного разу їй приписували роман з гравцем збірної України та "МанСіті" Олександром Зінченком. У соцмережах пара активно викладала спільні світлини. Ходили чутки і про стосунки з іншими українськими футболістами.
Нещодавно Янчук мило привітала Родрігеса з його 25-річчям. Вона відкрито зізналась "динамівцю" у коханні.