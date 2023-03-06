Повний ігнор спортсменів з країни-терористки: Костюк не потиснула руку російській тенісистці

Українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі виграла турнір WTA. Після матчу українка проігнорувала свою суперницю.

У фіналі турніру WTA 250 в американському Остіні Марта Костюк у двох сетах обіграла росіянку Варвару Грачову, яка виступала під нейтральним прапором. Українська тенісистка проігнорувала процедуру рукостискання з представницею країни-агресорки, а також не зробила спільне фото з суперницею на церемонії нагородження, пише 24 канал.

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Українське гасло в американському Остіні

Після перемоги у своєму першому своєму турнірі WTA 20-річна тенісистка подякувала уболівальникам за підтримку та присвятила звитягу українському народу.

Кожному, хто на трибунах, хто дивиться цей матч, особливо всім в Україні – хочу сказати "Слава Україні"! Бути у цій ситуації, зокрема в якій я перебуваю зараз – це дуже особлива перемога. І я хочу присвятити цей трофей Україні, людям, які борються та помирають зараз. Це дуже особливий момент,

– сказала Костюк.

Відео виступу Костюк