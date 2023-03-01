Президент НОК України та міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт закликав українських тенісистів до бойкоту матчів з представниками країн-агресорів. Однак досягти цього буде вкрай важко.

До теми Не всі українські тенісисти готові відмовлятись від матчів проти росіян і білорусів, – Світоліна

АТР і WTA захищають інтереси гравців, незалежно від національності

Виконавчий директор і віцепрезидент Федерації тенісу України Євген Зукін пояснив, чому досягти повного відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі неможливо.

"Чи можна зараз вплинути на WTA і АТР? Якщо коротко, то ні. Адже є повний консенсус між АТР і WTA про те, що тенісисти не є представниками країн, а виступають індивідуально. У гравців є контракти з АТР і WTA, тобто ці організації є роботодавцями. АТР і WTA є профспілками, які захищають інтереси своїх гравців, незалежно від їхньої національності. Це я переказую їхню позицію та аргументи, на які вони спираються і від яких не відходитимуть.

Вони підтримують гравців, аби ті продовжували грати, бо кожен із них переживає: якщо його уряд скоїть щось погане, то завтра це буде він – той, кого відсторонять. Вони будуть триматись один за одного. Якщо буде три-чотири українські гравці, які будуть проти, то вони будуть в абсолютній меншості. Це проблема. Адже демократія працює так, що більшість вирішує за меншість", – розповів Зукін.

У разі бойкоту матчів з росіянами та білорусами можуть постраждати українські тенісисти, які отримають штрафні санкції. Розмір фінансового покарання може досягати десяти тисяч доларів.

Ніхто не відсторонив росіян у командних видах спорту

В якості аргументу віцепрезидент Федерації тенісу навів приклад з хокею, де російським гравцям дозволяють грати в НХЛ.

Ніхто не хоче розбиратись у деталях, усі хочуть популістично заявити, що "теніс не відсторонив від виступів росіян і білорусів". Але це не так. Адже насправді ніхто не відсторонив росіян і білорусів і у футболі, і у волейболі. Вони грають у професійних командах по всьому світу. До українського хокею є претензії, що Алєксандр Овєчкін зі своєю дитиною на 20-тисячному стадіоні виступає, а йому всі аплодують? Чому ніхто не каже, що Федерація хокею України має втрутитись у НХЛ і розібратись? Це абсурд,

– заявив Зукін.

Українська тенісистка Леся Цуренко готова до бойкоту матчів з росіянами та білорусами, якщо буде рекомендація міністерства.

Я буду однозначно зніматися з матчів. Є деякі гравчині, проти яких я, чесно скажу, навіть морально не потягну грати, бо знаю їхню позицію, вона для мене неприємна. Буду дотримуватися цієї рекомендації, це була одна з моїх ідей на початку, але я зрозуміла, що це не буде мати сенсу, у тенісі – так точно. Але якщо буде така рекомендація, – 100% зніматимуся,

– сказала Цуренко.