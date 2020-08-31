У Білорусі під час мітингів у Мінську затримали двох футболістів клубу "Крумкачи" Сергія Козека та Павла Рассолько. Їх забрали в райвідділ міліції. Одного з них згодом госпіталізували з важкими травмами.

Затримали футболістів в центрі Мінська під час акцій протесту в неділю, 30 серпня. При цьому футболісти участі в ньому не приймали. Після тренування Козека та Рассолько, а також тренер Олександр Белінський поверталися додому. Вони пройшли два кордони з правоохоронців. А вже після проходження третього кордону, на них напали працівники ОМОН.

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Звинувачують футболістів у нападі на автомобіль правоохоронців, пише "Радіо Свобода". Хоча згодом опублікували відео, на якому видно, як футболісти проходять повз, у той час, як зупиняється автомобіль, з якого і вибігають міліціонери, після чого починають лупцювати всіх навколо. У тому числі й футболістів.

Після затримання футболістів відправили у відділок міліції. Та вже вночі Козеку госпіталізували. При цьому спортсмена відправили в лікарню в кайданках та під конвоєм. У коментарі "Трибуна" представник клубу розповів, що у гравця зламаний третій хребець. А також пошкоджені нирки. Тож він надовго буде поза футболом.

Всю ніч під відділком міліції провели футболісти з інших клубів – воротар "Торпедо-БелАЗ" Володимир Бушма, півзахисник дзержинського "Арсеналу" Ігор Рожков, а також футболісти "Крумкачі" Дмитро Жданок та Михайло Колядко.

Вже у вівторок, 1 вересня, "Крумкачи" повинні провести матч Кубка Білорусі проти мінського "Динамо". Матч відбудеться з глядачами. І в клубі закликають вболівальників прийти на гру та підтримати затриманих футболістів.