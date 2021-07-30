COVID-19 забрав у неї Олімпіаду: українська гімнастика несподівано бере перерву у спорті

Титулована спортсменка Влада Нікольченко призупиняє свою спортивну кар'єру. Коронавірус вніс корективи у життя 18-річної художньої гімнастики.

Сенсаційна заява гімнастки

Призерка чемпіонату Європи та світу з художньої гімнастики зробила несподівану заяву. Влада Нікольченко бере перерву у спортивній кар'єрі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Спортсменка попросила з розумінням прийняти її складне рішення та підтримати.

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Коронавірус забрав у неї можливість виступи на Олімпійських іграх у Токіо, які повинні були стати для гімнастки першими та єдиними у кар'єрі. Про це заявляла Влада ще 2020 році. Тепер й взагалі невідомо, чи зможемо ми колись побачити Нікольченко на Олімпіаді.

Я беру перерву… Раніше я ділилась із вами наслідками після COVID-19. Не хочеться вдаватись в усі деталі, але реабілітація після хвороби минає не так легко і на це потрібен час. Очікувала, що вже буле інакше,

– зізналась спортсменка.

Важкі тренування, виступи, стрес, навантаження, яке не вдавалось поєднувати з відновленням. Все це повпливало на рішення українки. 18-річна Нікольченко прийняла таке важливе рішення після консультації з лікарями.

Продовження кар'єри під питанням

Нікольченко ставала бронзовою призеркою чемпіонату світу та Європи у 2019 році. Також у цьому році Влада двічі підіймалась на третє сходинку п'єдесталу на Європейських іграх у Мінську.

Влада поки що не знає, чи відновить кар'єру гімнастки. Хоча їй лише 18 років.

Чи повернусь я на килим? Час покаже...Все буде залежати від мого здоров'я. Для мене гімнастика – це важлива частина мого життя...Але зараз важливіше займатись здоров'ям. Я знаю, що багато уболівальників чекали мене у Токіо. Мені дуже шкода, що на Олімпіаді мене не буде. Але це життя. Я хочу побажати усім учасникам Олімпійських ігор і нашій збірній України. Це рішення далось мені достатньо складно, тому сподіваюсь на вашу підтримку,

– відверто написала Нікольченко.