Втома далась взнаки

Еліна Світоліна змогла взяти у Маркети Вондроушової лише чотири гейми за усю гру. 26-річна тенісистка з України назвала причину поразки. Українка залишилась розчарованою реалізацію моментів, хоча фізично була у хороших кондиціях.

Як це було Боротьби за "золото" не буде: Світоліна програла Вондроушовій в 1/2 фіналу Олімпіади

Шоста ракетка світу не знімає із себе відповідальності за результат. У першому сеті українка мало чимало моментів, щоб завершити партію перемогою. Після таких невикористаних шансів у гру більше включилась чеська тенісистка.

Про це відзначила і сама Еліна: "На початку поєдинку у мене були шанси, але я не змогла їх реалізувати, після чого Вондроушова почала краще грати, розкутіше. На лінії у мене не дуже виходило те, що я хотіла".

Вже у другій партії Світоліна підсіла фізично. Тривалі за часом попередні поєдинки вилізли боком для українки. Еліна у другій партії спромоглась виграти лише один гейм.

Протистояти Вондроушовій не вдалось, а далі я почала відчувати втому. Мало що виходило,

– зазначила українська тенісистка.

Цікаво! Усі поєдинки Світоліної на Олімпіаді у Токіо тривали понад 2,5 години. Усі крім чвертьфіналу проти італійки Каміли Джорджі. Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини. Еліна вперше на японській землі завершила матч у двох сетах.

Світоліна не втратила шанс на медаль

Перша ракетка України не змогла пробитись у фінал Олімпійських ігор, але ще матиме одну гру, де боротиметься за медаль. У бронзовому фіналі Еліна зіграє проти представниці Казахстану Олени Рибакіної. Наступна суперниця українки у півфіналі програла швейцарці Белінді Бенчіч.

Матч за "бронзу" відбудеться у суботу, 31 липня, о 06:00 за київським часом. За звання олімпійської чемпіонки у цей же день зіграють Маркета Вондроушова та Белінда Бенчіч.