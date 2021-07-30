Втома далась взнаки
Еліна Світоліна змогла взяти у Маркети Вондроушової лише чотири гейми за усю гру. 26-річна тенісистка з України назвала причину поразки. Українка залишилась розчарованою реалізацію моментів, хоча фізично була у хороших кондиціях.
Як це було Боротьби за "золото" не буде: Світоліна програла Вондроушовій в 1/2 фіналу Олімпіади
Шоста ракетка світу не знімає із себе відповідальності за результат. У першому сеті українка мало чимало моментів, щоб завершити партію перемогою. Після таких невикористаних шансів у гру більше включилась чеська тенісистка.
- Про це відзначила і сама Еліна: "На початку поєдинку у мене були шанси, але я не змогла їх реалізувати, після чого Вондроушова почала краще грати, розкутіше. На лінії у мене не дуже виходило те, що я хотіла".
Вже у другій партії Світоліна підсіла фізично. Тривалі за часом попередні поєдинки вилізли боком для українки. Еліна у другій партії спромоглась виграти лише один гейм.
Протистояти Вондроушовій не вдалось, а далі я почала відчувати втому. Мало що виходило,
– зазначила українська тенісистка.
Світоліна не втратила шанс на медаль
Перша ракетка України не змогла пробитись у фінал Олімпійських ігор, але ще матиме одну гру, де боротиметься за медаль. У бронзовому фіналі Еліна зіграє проти представниці Казахстану Олени Рибакіної. Наступна суперниця українки у півфіналі програла швейцарці Белінді Бенчіч.
Матч за "бронзу" відбудеться у суботу, 31 липня, о 06:00 за київським часом. За звання олімпійської чемпіонки у цей же день зіграють Маркета Вондроушова та Белінда Бенчіч.