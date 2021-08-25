Українська фехтувальниця Бреус стала третьою на Паралімпіаді у Токіо
Джерело:24 канал
Фехтувальниця Євгенія Бреус підійнялась на третю сходинку п'єдесталу Паралімпіади-2020. Українка у свої 38 років здобула "бронзу" змагань.
Перша "бронза" України у Токіо
Наша Євгенія Бреус змагається на шаблі у фехтуванні на візках у класі А. Українка із поразки розпочала свій шлях на японській землі, але зібралась та вже у наступних поєдинках перемогла та вийшла у плей-офф.
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В 1/8 фіналу Паралімпіади Бреус перемогла представницю ПКР (15:7). Тоді на своєму шляху українка знесла китаянку – 15:11. А от її переможну ходу у півфіналі зупинила грузинка Ніно Тібілашвілі – 12:15. Євгенія змогла поборотись лише за "бронзу".
Суперницею українки у бронзовій сутичці була представниця Угорщини Єва Андреа Гаймасі. Бреус вже з перших секунд зустрічі повела у рахунку та вже не відпустила перемогу з рук – 15:10.
- Для Бреус ця олімпійська медаль стала другою у кар'єрі. Євгенія стала третьою у Ріо в 2016 році у шпазі.
- Відзначимо, що у скарбнчці збірної України вже є медаль плавця Антона Коля на дистанції 100 метрів у класі S1.