Перша нагорода Паралімпіади

На японській землі розіграли перший комплект нагород. В індивідуальній гонці переслідування на дистанції 3 тисячі мерів з велоспорту "золото" завоювала Пейдж Греко з Австралії. Спортсменки визначили призерок у класі С3.

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24-річна австралійка продемонструвала час 3.50,815. Греко встановила новий світовий рекорд. Другу сходинку посіла китаянка Ван Сяомей, а трійку лідерок замкнула представниця Німеччини Деніз Шиндлер.

Клас С3 – беруть участь спортсмени з помірними розладами верхніх або нижніх кінцівок, а також велогонщики з церебральним паралічем, ураженнями кінцівок і ампутації.

Призери гонки

Пейдж Греко (Австралія) – 3.50,815 Ван Сяомей (Китай) – 3.54,975 Деніз Шиндлер (Німеччина) – 3.55,120

Оце так! Друге "золото" Паралімпіади з велоспорту для Австралії принесла Емілі Петрікола.