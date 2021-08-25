Перша нагорода Паралімпіади
На японській землі розіграли перший комплект нагород. В індивідуальній гонці переслідування на дистанції 3 тисячі мерів з велоспорту "золото" завоювала Пейдж Греко з Австралії. Спортсменки визначили призерок у класі С3.
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24-річна австралійка продемонструвала час 3.50,815. Греко встановила новий світовий рекорд. Другу сходинку посіла китаянка Ван Сяомей, а трійку лідерок замкнула представниця Німеччини Деніз Шиндлер.
Клас С3 – беруть участь спортсмени з помірними розладами верхніх або нижніх кінцівок, а також велогонщики з церебральним паралічем, ураженнями кінцівок і ампутації.
Призери гонки
- Пейдж Греко (Австралія) – 3.50,815
- Ван Сяомей (Китай) – 3.54,975
- Деніз Шиндлер (Німеччина) – 3.55,120