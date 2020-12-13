Футболіст Динамо розірвав відносини з найкращою українською дзюдоїсткою
Захисник Динамо Денис Попов підтвердив, що більше не зустрічається з відомою українською дзюдоїсткою Дарією Білодід.
Кілька місяців тому роман молодих зірок українського спорту Дениса Попова і Дарії Білодід підірвав інформаційний простір. Втім, як виявилося, відносини футболіста і дзюдоїстки не тривали довго.
До слова Футболіст "Динамо" вперше розповів про стосунки з Білодід
Спочатку під постами спортсменки пропали коментарі з сердечками від гравця Динамо, а тепер молоді люди і зовсім відписалися один від одного в інстаграмі. Про це Попов розповів у журналі Yellow.
– Чому ви відписалися від Дарії в інстаграмі?
– Ви краще у неї запитайте.
– Зараз ви пара чи ні?
– Ні.
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