Захисник Динамо Денис Попов підтвердив, що більше не зустрічається з відомою українською дзюдоїсткою Дарією Білодід.

Кілька місяців тому роман молодих зірок українського спорту Дениса Попова і Дарії Білодід підірвав інформаційний простір. Втім, як виявилося, відносини футболіста і дзюдоїстки не тривали довго.

До слова Футболіст "Динамо" вперше розповів про стосунки з Білодід

Спочатку під постами спортсменки пропали коментарі з сердечками від гравця Динамо, а тепер молоді люди і зовсім відписалися один від одного в інстаграмі. Про це Попов розповів у журналі Yellow.

– Чому ви відписалися від Дарії в інстаграмі?

– Ви краще у неї запитайте.

– Зараз ви пара чи ні?

– Ні.

До слова. Про відносини Попова і Білодід стало відомо на початку вересня. У жовтні вони ще разом святкували 20-річчя дзюдоїстки.