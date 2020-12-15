У Москві відбувся турнір зі змішаних єдиноборств АСА 115, на якому зійшлися український файтер Дмитро Побережець (25-5-1-1) і росіянин Руслан Магомедов (15-1).

35-річний Побережець на першій хвилині 3 раунду завдав потужного удару лівою в щелепу і почав добивати суперника, поки рефері не зупинив бій. У росіянина виявився серйозно розбитим ніс, пише 24 канал.

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Побережець в 2020 році повернувся в октагон після трьох років відсутності через важких травм. У серпні він впевнено переміг поляка Адама Палазю.

Українець став першим претендентом на титульний бій проти американця Тоні Джонсона на прізвисько Халк.

Магомедов зазнав другої поразки в кар'єрі. У його активі також 15 перемог.

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