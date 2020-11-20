Киргизстанка Валентина Шевченко повертається в октагон 22 листопада. Чемпіонка світу в найлегшій вазі проведе захист титулу проти бразилійки Дженніфер Маї у рамках UFC 255.

Валентина Шевченко – Дженніфер Мая: прогноз

Шевченко завоювала титул у грудні 2018 року, здолавши Йоанну Енджейчик, пише 24 канал. Після цього Валентина тричі успішно провела захист свого поясу. Усього Шевченко провела 22 поєдинки, 19 з яких виграла, а три – програла.

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Суперниця Шевченко – Дженніфер Мая має непогану статистику. У 25 поєдинках вона здобула 18 перемог, 9 з яких достроково. Втім, у бразилійки 6 поразок.

Прогноз Marathonbet

Валентина Шевченко – фаворитка протистояння. Перемогу представниці Киргизстану оцінюють коефіцієнтом 1,055. Натомість майже немає шансів у бразилійки Маї. Її перемогу фахівці оцінюють коефіцієнтом 10.

Компанія Marathonbet пропонує зробити ставку, як спортсменки здобудуть перемогу. Наприклад, на нокаут, технічний нокаут або перемогу Шевченко шляхом дискваліфікації суперниці – коефіцієнт 2,24. Ідентична ставка на звитягу Маї – коефіцієнт 38.

Фахівці схиляються, що бій може пройти всі 5 раундів. Коефіцієнт, що поєдинок пройде всю дистанцію або завершиться у 5 раунді, а перемогу здобуде Шевченко – 1,95.

На перемогу Дженніфер Маї за очками або технічним рішенням букмекери пропонують коефіцієнт 25.

Бій Валентина Шевченко – Дженніфер Мая відбудеться 22 листопада. Початок о 05:00 за київським часом.