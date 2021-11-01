Українська чемпіонка Олімпіади захворіла на коронавірус

Українська шаблістка Ольга Харлан повідомила, що склала позитивний тест на коронавірус. Втім, іменита спортсменка вакцинована і хвороба протікає безсимптомів.

Наразі Харлан бере участь у "Танцях із зірками". Виступ Ольги від 31 жовтня було показано у записі, вона отримала імунітет на один ефір.

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"Я здала тест на COVID-19 та отримала позитивний результат, хоч я і вакцинована. Я почуваюся добре, якихось симптомів не відчуваю", – сказала Харлан.

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