Українська біатлоністка Юлія Журавок стала мамою
26 червня 2021 , 14:44Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валентини Семеренко
Біатлоністка збірної України Юлія Журавок вперше стала мамою. У Юлії Журавок народився син.
У Журавок народився син
Про те, що Юлія Журавок стала мамою, в інстаграмі повідомила біатлоністка Валентина Семеренко.
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Валентина Семерекно привітала Юлію Журавок з народженням сина.
Скриншот сторінки Валентини Семеренко в інстаграм
- Юлія Журавок повідомила про вагітність у жовтні 2020 року. Через це біатлоністка пропустила попередній сезон та пішла у декрет.
- Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розкритикував рішення Юлії Журавок піти у декретну відпустку. Він вважає, що Юлія вибрала не найкращий час для цього.
Що відомо про Журавок
Юлія розпочала свою кар'єру у 2009 році. Через два роки вона потрапила у лави національної команди.
У сезоні-2019/2020 біатлоністка з України провела лише одну гонку на етапах Кубка світу. Юлія посіла 68 місце в індивідуальній гонці в Поклюці.
Тричі Журавок фінішувала на третьому місці на етапах Кубка IBU: двічі в особистих гонках, одного разу – в змішаній естафеті.