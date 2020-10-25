Українська біатлоністка Юлія Журавок пропустить сезон-2020/2021. 25-річна біатлоністка збірної України – вагітна.

Юлія Журавок розповіла, що вагітна й пропустить наступний сезон у своїх соцмережах, розмістивши сторіз в інстаграмі.

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Журавок не йде з біатлону

Журавок повідомила, що не планує йти з професійного спорту через народження дитини.

"Хочу поділитися з вами прекрасною та дуже важливою для мене новиною, про яку я дізналася зовсім недавно: я стану мамою! Я неймовірно щаслива, що у нас в сім'ї з'явиться маля, але це також не означає, що я планую піти зі спорту.

Я дуже мотивована та з нетерпінням чекаю, коли зможу знову виступати за нашу збірну. Радійте життю та насолоджуйтеся кожним моментом", – написала Юлія Журавок.

Таким чином, біатлонний сезон 2020/21 Журавок пропустить.

Як Журавок виступала минулому сезоні

В активі біатлоністки одна гонка на етапах Кубка світу – 68 місце на індивідуальній гонці в Поклюці.

Тричі Журавок фінішувала на третьому місці на етапах Кубка IBU: двічі в особистих гонках, одного разу – в змішаній естафеті.