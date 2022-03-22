Українська асоціація футболу надасть столиці гуманітарну допомогу

Українська асоціація футболу створила координаційний центр із гуманітарних питань разом із ФІФА та УЄФА. Про це повідомив її президент Андрій Павелко.

ФІФА та УЄФА допомагають українцям

Зазначається, що асоціація приймає гуманітарні вантажі з Європи від національних футбольних асоціацій, федерацій та футбольних клубів Європи та світу. Частину допомоги виділять для столиці.

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Також УАФ допомагатиме дітям, яких евакуювали до Києва з різних українських міст, долучитися до спортивних таборів на заході України, європейських клубів і національних федерацій в інших країнах.

Раніше повідомлялося, що до Угорщини вже виїхали дитячо-юнацькі команди з Києва, Харкова, Полтави та Дніпра.

30 гравців віком від шести до 16-ти років відправили до Латвії. У Дауґавпілсі вони будуть навчатися й тренуватися на базі місцевої футбольної школи.

Багатьох хто з них буде розміщено на базах низки футбольних клубів, де зможуть жити та продовжувати тренуватися.

Павелко запевняв, що виїжджати з України не планує, хоча багато футбольних асоціацій пропонували розмістити офіс УАФ у їхніх країнах.