Багато країн погодилися прийняти молодих гравців

Зазначають, що до Угорщини вже виїхали дитячо-юнацькі команди з Києва, Харкова, Полтави та Дніпра. Також триває організація переїзду до спортивних таборів з інших населених пунктів.

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Вихованці академії Шахтар виїхали до Хорватії, а юні футболісти Динамо – до Угорщини.

30 гравців віком від шести до 16-ти років відправили до Латвії. У Дауґавпілсі вони будуть навчатися й тренуватися на базі місцевої футбольної школи.

Багатьох хто з них буде розміщено на базах низки футбольних клубів, де зможуть жити та продовжувати тренуватися.

Повідомляється, що за результатами роботи центру формується та направляється гуманітарна допомога в Україну зі Словаччини, Польщі, Іспанії, Угорщини, Словенії та Франції.



Юні гравці тікають від війни / Фото УАФ



Юні гравці тікають від війни / Фото УАФ

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