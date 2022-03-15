За словами Павелка, багато футбольних асоціацій пропонували розмістити офіс УАФ у їхніх країнах. Також йому пропонували виїхати з України.

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"Коли розпочалися військові дії, наші партнери, наші друзі з усіх країн Європи та світу надали нам можливість зробити офіс у будь-якій країні. І я дуже вдячний президентам національних асоціацій, федерацій футболу, які мені дзвонили та пропонували послуги для того, щоб вивезти штаб, офіс, мене особисто і мою сім’ю", – сказав Павелко.

Проте він відмовився від пропозицій та наголосив, що залишиться у рідній країні.

Я всім їм подякував і сказав, що вся наша футбольна сім’я, я і моя сім’я будемо в Україні до дня перемоги, до моменту, коли ми переможемо цей фашизм, який прийшов на нашу землю. Я дуже подякував усім,

– додав очільник УАФ.

Також Павелко розповів про долю цього сезону УПЛ, який так і не відновився після зимової паузи через агресію окупантів та терористів із Росії на території України.