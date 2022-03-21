Будуть змагатися у себе вдома
CAS відмовився розглядати можливість перенесення стикових матчів кваліфікації до Мундіалю у зв'язку з апеляцією російської сторони на рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) про усунення всіх команд з РФ від змагань.
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"21 березня CAS прийняв рішення відмовити у задоволенні клопотання РФС про вживання забезпечувальних заходів у вигляді перенесення стикових матчів за право зіграти на чемпіонаті світу в Катарі на пізніший термін. Таким чином, CAS відмовив у задоволенні всіх клопотань, що заявлялися РФС", – йдеться у повідомленні.
Російські функціонери намагалися отримати заборону на дискваліфікацію для УЄФА та ФІФА, доки розглядатимуть апеляції. Ця заборона була запроваджена 28 лютого обома організаціями після вторгнення РФ в Україну.
- Таким чином, збірна Росії остаточно проґавила шанси пробитися на Мундіаль-2022. Таким чином, збірна Польщі – суперник росіян за результатами жеребкування – автоматично виходить у фінал плей-офф.