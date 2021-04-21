Українська арбітриня Монзуль працюватиме на Олімпійських іграх у Токіо

Українські футбольні арбітрині обслуговуватимуть матчі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. У Японії український суддівський цех представлять Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.
Українські арбітрині на Олімпіаді
Монзуль та Стрілецьку включили у список рефері на матчі чоловічих і жіночих футбольних команд на Олімпіади-2020.
Варте уваги Українка Монзуль – в топ-3 найкращих арбітрів десятиліття серед жінок
У списку головних арбітринь – Катерина Монзуль. Серед асистентів арбітра вказана Марина Стрілецька.Футбольний турнір на Олімпіаді у Токіо відбудеться 21 липня – 7 серпня.
Досягнення Монзуль
- Катерина Монзульу 2009 році отримала призначення на матч фінальної частини жіночого Євро-2009 між Францією та Німеччиною.
- У 2014 році українка працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів Тюресо – Вольфсбург. У 2015 році українці довірили фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.
- Тоді Монзуль отримала звання найкращої арбітрині за версією IHHFS.
- У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Вона працювала на грі Ліги націй між Сан-Марино та Гібралтаром.
- Також Монзуль у 2020 році вперше працювала на матчі Ліги Європи, у якому зустрічалися Гент та Слован.
- У 2021 році жінки вперше працювали на матчах відбору чоловічого чемпіонату світу. Монзуль 28 березня обслуговувала поєдинок Австрія – Фарерські острови.