Українська арбітриня Монзуль працюватиме на Олімпійських іграх у Токіо

21 квітня 2021 , 17:23
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Джерело:

law5-theref.blogspot.com

Українські футбольні арбітрині обслуговуватимуть матчі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. У Японії український суддівський цех представлять Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.

Українські арбітрині на Олімпіаді

Монзуль та Стрілецьку включили у список рефері на матчі чоловічих і жіночих футбольних команд на Олімпіади-2020.

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У списку головних арбітринь – Катерина Монзуль. Серед асистентів арбітра вказана Марина Стрілецька.

Футбольний турнір на Олімпіаді у Токіо відбудеться 21 липня – 7 серпня.

Досягнення Монзуль

  • Катерина Монзульу 2009 році отримала призначення на матч фінальної частини жіночого Євро-2009 між Францією та Німеччиною.
  • У 2014 році українка працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів Тюресо – Вольфсбург. У 2015 році українці довірили фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.
  • Тоді Монзуль отримала звання найкращої арбітрині за версією IHHFS.
  • У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Вона працювала на грі Ліги націй між Сан-Марино та Гібралтаром.
  • Також Монзуль у 2020 році вперше працювала на матчі Ліги Європи, у якому зустрічалися Гент та Слован.
  • У 2021 році жінки вперше працювали на матчах відбору чоловічого чемпіонату світу. Монзуль 28 березня обслуговувала поєдинок Австрія – Фарерські острови.
Автор: Михайло Гема