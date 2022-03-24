З Україною у серці: Ярмоленко розповів, чому розплакався після голу у ворота Астон Вілли

Андрій Ярмоленко показує якісну гру в останніх матчах Вест Хема. Український футболіст зумів зібратись попри війну в Україні.

Ярмоленко: Це просто від серця, від душі

32-річний лідер збірної України після довгого мовчання нарешті забив у футболці Вест Хема. Зробив він це у матчі АПЛ проти Астон Вілли.

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Під час святкування голу Ярмоленко не стримав сліз. Андрій пояснив, чому у той момент його очі наповнились слізьми. Футболіст розповів, що йому важко стримувати емоції, грати у футбол, коли у його рідній країні відбувається війна, яку розпочала Росія.

Розумієте, саме почуття, коли ти забиваєш гол – це величезний сплеск емоцій. І коли ти розумієш, що у тебе в країні твої родичі, твої рідні, твої люди гинуть... І ти граєш у футбол, і тобі хочеться якось їм допомогти, але ти не можеш. І ті сльози, які були у грі з Астон Віллою, це просто від серця, від душі було,

– сказав футболіст.