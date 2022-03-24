Ярмоленко: Это просто от сердца, от души

32-летний лидер сборной Украины после долгого молчания наконец-то забил в футболке Вест Хэма. Сделал он это в матче АПЛ против Астон Виллы.

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Во время празднования гола Ярмоленко не сдержал слез. Андрей объяснил, почему в тот момент его глаза наполнились слезами. Футболист рассказал, что ему тяжело сдерживать эмоции, играть в футбол, когда в его родной стране идет война, которую начала Россия.

Понимаете, самое чувство, когда ты забиваешь гол – это огромный всплеск эмоций. И когда ты понимаешь, что у тебя в стране твои родственники, твои родные, твои люди гибнут... И ты играешь в футбол, и тебе хочется им помочь, но ты не можешь. И те слезы, которые были в игре с Астон Виллой, это просто от сердца, от души было,

– сказал футболист.