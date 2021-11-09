Україномовний хорватський тренер Дніпра-1 Йовічевіч розповів, чи прийме пропозицію з Росії

Хорватський спеціаліст Ігор Йовічевіч із 2020 року очолює Дніпро-1. Тренер розповів, чи прийняв би він робочу пропозицію з Росії.

Чи зможе україномовний хорват очолити клуб із Росії

47-річний наставник розповів про те, чи зможе працювати у російському клубі. Ігор Йовічевіч дипломатично відповів на таке провокаційне питання.

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"Я – футбольний тренер. Потрібно буде дивитись на проєкт, який мені пропонують. Розставити усі плюси та мінуси".

Я знаю, що в Україні дуже погано ставляться до Росії. Я тут вже не перший день – знаю про що йде мова. І читаю між рядками. Це питання – дуже цікаве та провокаційне,

– заявив тренер дніпровського клубу.

Відзначимо, що Ігор Йовічевіч вільно розмовляє українською мовою, хоча сам за національністю є хорватом. Головний тренер Дніпра-1 вже був учасником мовного конфлікту. Наставник зробив попросив нападника Євгена Селезньова, який тоді виступав за Колос, розмовляти українською. У відповідь на таке прохання хорвата футболіст заявив, що тренер є громадянином Хорватії, тому вказувати якою мовою йому розмовляти немає права. Але після цього попросив у фахівця вибачення.

Тренерська кар'єра Ігоря Йовічевіча