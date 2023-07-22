Клер Лю (США) – Катерина Байндль (Україна) 0:2 (5:7, 6:7 (3))

Катерині Байндль довелося двічі виходити на корт протягом одного дня. Річ у тім, що через погодні умови чвертьфінал перенесли з п'ятниці на суботу. Проте це не завадило українській тенісистці святкувати перемогу у двох поспіль матчах, пише 24 Канал.

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Вольові перемоги українки

Спочатку Катерина у чвертьфіналі розібралася з угоркою Фанні Штолар (7:6(5), 6:3), а за кілька годин її чекав півфінальний матч.

Суперницею нашої тенісистки була 88-а ракетка світу Клер Лю зі США. У першому сеті українка поступалася з рахунком 3:5, але зуміла відіграти три сетболи.

У другій партії американська тенісистка знову мала перевагу. Байндль програвала 1:4, але зуміла взяти чотири поспіль гейми. У підсумку все вирішилося на тай-брейку. Наша тенісистка на характері здобула важку перемогу.

Катерина Байндль перемогла Клер Лю: дивіться відео

У неділю Катерину Байндль чекає вирішальний матч. У фіналі українка зіграє проти "нейтральної" представниці країни-агресорки Марії Тимофеєвої. Зустріч відбудеться у неділю, 23 липня.