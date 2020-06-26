Кубок Федерації: коли зіграє Україна на чолі зі Світоліною
Поєдинки українок, які мали бути у квітні відбуватимуться взимку наступного року. У цьому році національні команди на корті не зустрінуться.
Читайте також Перша ракетка України Еліна Світоліна – "Почесна громадянка міста Харкова"
Календар українок
Як можна побачити в оновленому календарі, матч Японія – Україна відбудеться 5-6 лютого 2021 року.
Цього року матчі Кубка Федерації не відбуватимуться.
Додамо, що поєдинок українки мали зіграти у квітні 2020 року, але всі матчі були перенесені на інші дати через пандемію коронавірусу.
Переможець протистояння вийде у кваліфікацію Кубка Федерації наступного року.
Підкреслимо, що Україна вийшла в плей-офф Кубка Федерації, обігравши Естонію на початку лютого. Вихід національної збірної до наступного етапу турніру принесла перемога Марти Костюк і Даяни Ястремської у парному матчі.