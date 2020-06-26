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Календар українок

Як можна побачити в оновленому календарі, матч Японія – Україна відбудеться 5-6 лютого 2021 року.

The 2020 Fed Cup by BNP Paribas Finals have been rescheduled for 13-18 April 2021



The 2020 Fed Cup Play-offs and the four outstanding regional events due to be played in 2020 will also be played in 2021#FedCup — Fed Cup (@FedCup) June 26, 2020

Цього року матчі Кубка Федерації не відбуватимуться.

Додамо, що поєдинок українки мали зіграти у квітні 2020 року, але всі матчі були перенесені на інші дати через пандемію коронавірусу.

Переможець протистояння вийде у кваліфікацію Кубка Федерації наступного року.

Підкреслимо, що Україна вийшла в плей-офф Кубка Федерації, обігравши Естонію на початку лютого. Вихід національної збірної до наступного етапу турніру принесла перемога Марти Костюк і Даяни Ястремської у парному матчі.