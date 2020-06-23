П'ята ракетка світу Еліна Світоліна наступного тижня зіграє на першому турнірі після коронавірусної паузи.

Українська тенісистка виступить на змаганнях в Монтре, Швейцарія, які пройдуть 3-5 липня. Про це повідомляє пресслужба турніру.

Читайте також Перша ракетка світу Новак Джокович заразився COVID-19

Також у списку учасниць: хорватка Донна Векич, Іга Свьонтек з Польщі, швейцарки Вікторія Голубич, Жиль Тайхманн і інші.

Досягнення Еліни Світоліної: головне