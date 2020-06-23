Еліна Світоліна зіграє на першому турнірі після пандемії COVID-19
П'ята ракетка світу Еліна Світоліна наступного тижня зіграє на першому турнірі після коронавірусної паузи.
Українська тенісистка виступить на змаганнях в Монтре, Швейцарія, які пройдуть 3-5 липня. Про це повідомляє пресслужба турніру.
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Також у списку учасниць: хорватка Донна Векич, Іга Свьонтек з Польщі, швейцарки Вікторія Голубич, Жиль Тайхманн і інші.
Досягнення Еліни Світоліної: головне
- Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.
- Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.
- Виграла 14 турнірів WTA в одиночному розряді та два у парному.
- Двічі діставалася півфіналів на турнірах Великого шолома (2019) і чотири рази була у чвертьфіналі (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор 2016 року.
- Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів.
- Зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію в світовому рейтингу.
- Перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шолому в одиночному розряді.