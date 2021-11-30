Українка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті світу з паверліфтингу серед паралімпійців

Лідія Соловйова завоювала для України першу нагороду на чемпіонаті світу з паверліфтингу, що відбувається у Тбілісі серед паралімпійців. Це четверта медаль для української параспортсменки.

Соловйова так і не змогла попрощатися зі спортом

43-річна спортсменка виборола "бронзу" на чемпіонаті світу. Попри те, що раніше Соловйова заявляла про закінчення кар'єри.

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Чемпіонат світу у 2021 році став для українки сьомим. Майже кожного разу, окрім 2017 року, вона закінчувала виступ з медаллю.

Соловйова виступала у ваговій категорії до 50 кілограмів. Вона розпочинала виступ з ваги 102 кілограмів. Українка успішно підняла цю вагу, після чого замовила 105 кілограмів.

Це дозволило їй піднятися на друге місце. Попереду була лиши єгиптянка Регаб Ахмед.

Проте втриматися на другій сходинці Лідії не вдалося. Британка Олівія Брум підняла у третій спробі 107 кілограмів, а ось українці не вдалося взяти вагу 108 кілограмів.

Що відомо про Соловйову