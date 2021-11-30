Соловьева так и не смогла попрощаться со спортом

43-летняя спортсменка завоевала "бронзу" на чемпионате мира. Несмотря на то, что ранее Соловьева заявляла об окончании карьеры.

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Чемпионат мира в 2021 году стал для украинки седьмым. Почти каждый раз, кроме 2017 года, она заканчивала выступление с медалью.

Соловьева выступала в весовой категории до 50 килограммов. Она начинала выступление с веса 102 килограммов. Украинка успешно подняла этот вес, после чего заказала 105 килограммов.

Это позволило ей подняться на второе место. Впереди была лишь египтянка Регаб Ахмед.

Однако удержаться на второй строчке Лидии не удалось. Британка Оливия Брум подняла в третьей попытке 107 килограммов, а вот украинке не удалось взять вес 108 килограммов.

Что известно о Соловьевой