Українка забила найкращий гол на груповому етапі Ліги чемпіонів: відео шедевра

07:15

УЄФА підбив підсумки голосування на найкращий гол групового етапу в рамках жіночої Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Перше місце в опитуванні посіла футболістка харківського Житлобуду-1 Ольга Овдійчук, яку вона забила у ворота ісландського Брейдабліка (2:0).