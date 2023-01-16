Вперше в історії: українка стала чемпіонкою світу з санного спорту

Українська санкарка Юліанна Туницька завоювала дві нагороди на юніорському чемпіонаті світу 2023. Це вагома заявка юної спортсменки на подальші успіхи в кар'єрі.

У австрійському Блуденці відбувся чемпіонат світу з санного спорту серед юніорів. У змаганнях серед дівчат взяли участь 33 спортсменки, серед яких четверо українок: Юліанна Туницька, Анна Шкрет, Дарія Некотєнєва та Дарина Федорчук.

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Космічний результат українки

Учасники змагань брали участь у двох заїздах. Найкращий час (1:04.723) за підсумком двох спроб показала українська санкарка Юліанна Туницька. Це дозволило їй зовоювати золоту медаль юніорського чемпіонату світу.

Це перша золота медаль ЧС в історії України у санному спорті на юніорському рівні.

Крім того, у командній естафеті Юліанна, разом із Даниїлом Марціновським, Богданом Бабурою та Вадимом Микиєвичем, виборола срібло. Неймовірний успіх українських спортсменів!

Свою перемогу Юліанна присвятила захисникам України, а також брату, який з перших днів агресії Росії захищає нашу землю від загарбників.

"Сьогодні я чемпіон світу. Все завдяки тим, хто боронить нашу землю, нашим ЗСУ. Дякую брату, який захищає Україну з початку повномасштабної війни.

Хоч сьогодні й хороший день для мене, але в країні моїй траур. 14 січня країна агресор завдала удару по Дніпру, будинку, де були як старші люди, так і малеча.

Я не можу радіти, коли в моїй країні досі триває війна. Вони хотіли залишити нас без світла, але наше світло всередині ніхто не забере", – написала Туницька у своєму Instagram.