В австрийском Блуденце состоялся чемпионат мира по санному спорту среди юниоров. В соревнованиях среди девушек приняли участие 33 спортсменки, среди которых четверо украинок: Юлианна Туницкая, Анна Шкрет, Дарья Некотенева и Дарья Федорчук.
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Космический результат украинки
Участники соревнований принимали участие в двух заездах. Лучшее время (1:04.723) по итогам двух попыток показала украинская саночница Юлианна Туницкая. Это позволило ей завоевать золотую медаль юниорского чемпионата мира.
Кроме того, в командной эстафете Юлианна, вместе с Даниилом Марциновским, Богданом Бабурой и Вадимом Микиевичем, завоевала серебро. Невероятный успех украинских спортсменов!
Свою победу Юлианна посвятила защитникам Украины, а также брату, с первых дней агрессии России защищающему нашу землю от захватчиков.
"Сегодня я чемпион мира. Все благодаря тем, кто защищает нашу землю, нашим ВСУ. Благодарю брата, который защищает Украину с начала полномасштабной войны".
Хоть сегодня хороший день для меня, но в стране моей траур. 14 января страна агрессор нанесла удар по Днепру, зданию, где были как старшие люди, так и малыши.
Я не могу радоваться, когда в моей стране продолжается война. Они хотели оставить нас без света, но наш свет внутри никто не отнимет", – написала Туницкая в своем Instagram.
- Добавим, что 19-летняя украинская саночница родом из Полтавской области.
- В 2022 году участвовала в зимних Олимпийских играх в Пекине (21 место).
- На юношеской Олимпиаде-2020 вошла в топ-5 в женских одиночках.