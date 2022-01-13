Українка Цуренко пробилась у фінал кваліфікації Australian Open

Леся Цуренко здобула свою другу перемогу у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. Українська тенісистка обіграла американку Ейджу Мухаммад.

Леся Цуренко – Ейджа Мухаммад 2:0 (6:3, 7:5)

Протистояння за потрапляння у фінал відбору тривало 1 годину 38 хвилині. Українка у двох сетах здолала представницю США. Леся Цуренко за крок до потрапляння в основну сітку Australian Open.

Цікаво дізнатись Світоліна зізналась, чи займеться політикою після завершення тенісної кар'єри

Перший гейм залишився за українською тенісисткою. Протягом усієї партії Леся не дозволяла опонентці не лише вирватись вперед, а й навіть наздогнати у рахунку. Цуренко отримала комфортну перевагу над американкою в один – два гейми. У підсумку – 6:3 перший сет залишився за українкою.

Американка могла зруйнувати надії Цуренко

А от у другій партії Мухаммад дала потужний бій Цуренко. Українка взяла два стартові гейми, один із яких був на подачі Ейджі. Але вже дуже швидко американка не лише ліквідувала перевагу суперниці, а й вийшла вперед 2:3.

Далі тенісистки показували рівну гру на австралійському корті. Так було до 11-го гейму, коли Леся з брейком повела у рахунку 6:5. Останній 12-й гейм був дуже затяжним. Дівчата мали шанси взяти цей розіграш. Лише з другого матч-пойнту українка оформила перемогу – 7:5.