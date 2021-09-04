Українка призначена головним арбітром матчу відбору на чемпіонат світу з футболу
4 вересня 2021 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Українка Катерина Монзуль та її бригада призначені на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 в Катарі між збірними Румунії та Ліхтенштейну.
Асистентами Катерини будуть Марина Стрілецька і Світлана Грушко. Роль 4-го судді виконає Людмила Тельбух. На системі VAR працюватимуть Євген Арановський і Віктор Матяш.
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Додамо, що бригада Монзуль вже має досвід роботи на відборі ЧС. У березні українки судили зустріч Австрії та Фарерських островів (3:1).
Матч кваліфікації ЧС-2022 між Румунією і Ліхтенштейном пройде 5-го вересня, початок – 21:45.
Досягнення Монзуль
- Катерина Монзульу 2009 році отримала призначення на матч фінальної частини жіночого Євро-2009 між Францією та Німеччиною.
- У 2014 році українка працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів Тюресо – Вольфсбург. У 2015 році українці довірили фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.
- Тоді Монзуль отримала звання найкращої арбітрині за версією IHHFS.
- У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Вона працювала на грі Ліги націй між Сан-Марино та Гібралтаром.
- Також Монзуль у 2020 році вперше працювала на матчі Ліги Європи, у якому зустрічалися Гент та Слован.