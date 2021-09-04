Ассистентами Екатерины будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Роль 4-го судьи исполнит Людмила Тельбух. На системе VAR будут работать Евгений Арановский и Виктор Матяш.

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Добавим, что бригада Монзуль уже имеет опыт работы на отборе ЧМ. В марте украинки судили встречу Австрии и Фарерских островов (3:1).

Матч квалификации ЧМ-2022 между Румынией и Лихтенштейном пройдет 5-го сентября, начало – 21:45.

Достижения Монзуль