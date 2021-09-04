Асистентами Катерини будуть Марина Стрілецька і Світлана Грушко. Роль 4-го судді виконає Людмила Тельбух. На системі VAR працюватимуть Євген Арановський і Віктор Матяш.

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Додамо, що бригада Монзуль вже має досвід роботи на відборі ЧС. У березні українки судили зустріч Австрії та Фарерських островів (3:1).

Матч кваліфікації ЧС-2022 між Румунією і Ліхтенштейном пройде 5-го вересня, початок – 21:45.

Досягнення Монзуль