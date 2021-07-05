Українка Погранична завоювала "бронзу" на Кубку світа з гімнастики в Білорусі: відео
5 липня 2021 , 09:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українська гімнастка Христина Погранична завоювала бронзову медаль на Кубку світу в Мінську World Challenge Cup 2021 FIG.
Набравши 22,250 бала, Погранична стала третьою у вправі зі стрічкою.
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Переможницею в цьому виді програми стала Лала Крамаренко з Росії (24,500), друге місце – у білоруски Анастасії Салос (23,550).Зазначимо, що це – перша медаль збірної України на міжнародному рівні в спортивному сезоні 2021 року.
- У багатоборстві Погранична посіла шосте місце і кваліфікувалася в усі чотири фінала.
- У вправі з булавами українська гімнастка зупинилася за крок від п'єдесталу – з результатом 25,75 бала зайняла 4 місце.
- За прекрасно виконаний виступ з м'ячем гімнастка отримала 25,3 бала, що дозволило є посісти шосте місце.
Відео "бронзового" виступу Пограничної