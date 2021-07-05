Набрав 22,250 балла, Пограничная стала третьей в упражнении с лентой.
Смотрите также Ярослава Магучих с рекордом сезона победила на этапе Бриллиантовой лиги
Победительницей в этом виде программы стала Лала Крамаренко из России (24,500), второе место – у белоруски Анастасии Салос (23,550).
- В многоборье Пограничная заняла шестое место и квалифицировалась во все четыре финала.
- В упражнении с булавами украинская гимнастка остановилась в шаге от пьедестала – с результатом 25,75 балла заняла 4 место.
- За прекрасно выполненное выступление с мячом гимнастка получила 25,3 балла, что позволило ей занять шестое место.
Видео "бронзового" выступления Пограничной