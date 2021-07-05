Набрав 22,250 балла, Пограничная стала третьей в упражнении с лентой.

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Победительницей в этом виде программы стала Лала Крамаренко из России (24,500), второе место – у белоруски Анастасии Салос (23,550).

Отметим, что это первая медаль сборной Украины на международном уровне в спортивном сезоне 2021 года.

В многоборье Пограничная заняла шестое место и квалифицировалась во все четыре финала.

В упражнении с булавами украинская гимнастка остановилась в шаге от пьедестала – с результатом 25,75 балла заняла 4 место.

За прекрасно выполненное выступление с мячом гимнастка получила 25,3 балла, что позволило ей занять шестое место.

Видео "бронзового" выступления Пограничной