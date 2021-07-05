Набравши 22,250 бала, Погранична стала третьою у вправі зі стрічкою.

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Переможницею в цьому виді програми стала Лала Крамаренко з Росії (24,500), друге місце – у білоруски Анастасії Салос (23,550).

  • У багатоборстві Погранична посіла шосте місце і кваліфікувалася в усі чотири фінала.
  • У вправі з булавами українська гімнастка зупинилася за крок від п'єдесталу – з результатом 25,75 бала зайняла 4 місце.
  • За прекрасно виконаний виступ з м'ячем гімнастка отримала 25,3 бала, що дозволило є посісти шосте місце.

Відео "бронзового" виступу Пограничної

 