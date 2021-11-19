Українка Овдійчук забила найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів: відео шедевру

19 листопада 2021 , 17:18
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Джерело:

твітер жіночої Ліги чемпіонів

У четвер, 18 листопада, у рамках 4-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів Житлобуд-1 здобув впевнену перемогу над Брейдабліком з рахунком 2:0.

Нападниця Житлобуду-1 Ольга Овдійчук забила Брейдабліку у цьому матчі. Гол українки визнаний найкращим у 4-му турі групового етапу.

Як це було Житлобуд-1 здобув свою першу перемогу в історії жіночої Ліги чемпіонів: відео матчу

Конкурентами українки були футболістки світових грандів: Вівіанне Мідема (Арсенал), Саманта Керр (Челсі) та Сакіна Каршауї (ПСЖ).

Відео топ-4 голів тижня у Лізі чемпіонів

Історична перемога Житлобуду-1

  • У виїзному поєдинку з Брейдабліком українки записали до свого активу перші забиті м'ячі та першу перемогу.
  • На 42-й хвилині матчу Юлія Шевчук замкнула чудову передачу Ольги Овдійчук на дальню стійку, а на 74-й хвилині вже сама Овдійчук відзначилася просто неймовірним голом. 
  • В результаті 2:0 – перемога Житлобуду-1, яка залишає харків'янам надію на вихід у наступний етап змагань.
Автор: Юрій Семенюк