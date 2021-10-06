Українка Козлова сенсаційно перемогла лідера посіву на турнірі в Індіан-Уеллсі

Українська тенісистка Катерина Козлова пробилася в основну сітку турніру WTA 1000 в Індіан-Уеллсі. У фіналі відбору українка здолала першого номера посіву Жасмін Паоліні з Італії.

Катерина Козлова – Жасмін Паоліні 6:1, 6:3

До слова Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

У першому сеті італійка взяла стартовий гейм, після чого українка відповіла шістьма поспіль (і три брейки) – 6:1. Друга партія розпочалася з брейку італійки та рахунку 3:1 на її користь.

Але у кінцівці Козлова знову провела серію з п'яти виграних геймів поспіль, перетворила 1:3 в 6:3 на свою користь – і виграла матч.

Для Катерини Козлової це була шоста кваліфікація в кар'єрі в Індіан-Уеллсі – вона втретє подолала ці раунди (також проходила у 2015 та 2019 роках). Загалом для Катерини це друга успішна кваліфікація на турнір рівня WTA1000 у 2021 році: вона також пройшла відбір в основну сітку в Маямі.