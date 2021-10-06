Екатерина Козлова – Жасмин Паолини 6:1, 6:3

К слову Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по борьбе

В первом сете итальянка взяла стартовый гейм, после чего украинка ответила шестью подряд (и три брейка) – 6:1. Вторая партия началась с брейка итальянки и счете 3:1 в ее пользу.

Но в концовке Козлова вновь провела серию из пяти выигранных геймов подряд, превратила 1:3 в 6:3 в свою пользу – и выиграла матч.

Для Екатерины Козловой это была шестая квалификация в карьере в Индиан-Уэллсе – она ​​в третий раз преодолела эти раунды (также проходила в 2015 и 2019 годах). Всего для Екатерины это вторая успешная квалификация на турнир уровня WTA1000 в 2021 году: она также прошла отбор в основную сетку в Майами.