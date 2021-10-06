Дебютну нагороду для України завоював 24-річний одесит Магомед Закарієв у ваговій категорії до 97 кг. Він пройшов до півфіналу, де програв майбутньому чемпіону, після чого зміг перемогти у сутичці за "бронзу".

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Шлях на чемпіонаті світу для Магомеда розпочався з 1/8 фіналу, де він переміг представника Коста-Рики. В 1/4 фіналу українець зміг вибити віцечемпіона Європи-2021, турка Сулеймана Караденіза – 6:3.

Для Закарієва – це дебютний дорослий чемпіонат світу в кар'єрі. Він також здобував нагороди на світовій першості серед юніорів, але у пляжній боротьбі.

Також для українця – це перша медаль на рівні чемпіонату світу. Для України – сьома в історії "бронза" саме у ваговій категорії до 97 кг на чемпіонатах світу.

Втрачена медаль Власова

Днем раніше український борець Андрій Власов не зміг завоювати медаль в змаганнях категорії до 92 кг. У сутичці за бронзу українець поступився дворазовому чемпіону світу Джейдену Коксу. Зустріч закінчилася з рахунком 0:11.