Українка Костюк дала бій одній із фавориток Australian Open, але програла
Джерело:24 канал
Українці Марті Костюк не вдалося вийти до четвертого кола першого у сезоні турніру серії Гренд Слем – Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у Мельбурні.
Марта Костюк – Паула Бадоса 2:6, 7:5, 4:6
До слова Найгірший матч: Світоліна без шансів програла Азаренко на Australian Open – відеоогляд
У поєдинку третього раунду українка програла Паулі Бадосі з Іспанії. Це була друга зустріч тенісисток і Костюк програла вдруге.
Матч тривав майже 2,5 години. Костюк програвала по ходу гри 2:6, 2:4, але зуміла взяти другий сет та перевести матч у вирішальну партію. У третьому сеті Марта двічі зрівнювала рахунок після брейку. Бадоса, оформивши третій брейк у цьому сеті, врешті-решт утримала відрив до кінця поєдинку.
Статистика матчу:
Марта Костюк виборювала свою першу в кар'єрі перемогу над суперницею з топ-10 рейтингу.
- Паула Бадоса, чия безпрограшна серія тепер налічує 8 матчів, далі зіграє з переможницею матчу Медісон Кіс (США) – Ван Цян (Китай).
- Марта Костюк продовжить свій виступ у Мельбурні у парній сітці разом із Даяною Ястремською.