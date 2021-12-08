Українка Байло стала чемпіонкою світу зі стрибків у воду серед юніорів

Українська стрибунка у воду Ксенія Байло виграла золоту медаль на чемпіонаті світу серед юніорів у Києві. 16-річна Байло здобула п'яте "золото" України на ЧС-2021 у Києві.

Байло здобула вже третю медаль на світовій першості. Всі нагороди українка виграла у стрибках з різної висоти.

Варте уваги Середа та Аванесов принесли Україні четверте "золото" чемпіонату світу зі стрибків у воду

На шляху до фіналу Ксенія була найкращою у кваліфікації. У фіналі чемпіонату світу Байло отримала найвищу оцінку за всі три стрибки.

Це дозволило українці здобути переконливу перемогу у фіналі.

Результати юніорського ЧС-2021 зі стрибків у воду (3 метри, трамплін)

1. Ксенія Байло (Україна) – 390.15

2. Йоганна Краус (Німеччина) – 367.00

3. Еліза Піццині (Італія) – 341.25

Як Україна виступає на ЧС-2021

На юніорському чемпіонаті світу в Києві збірна України завоювала вже 8 медалей – 5 "золотих", 2 "срібні" та 1 "бронзову".

Золоті нагороди Україні принесли:

Ксенія Байло (10-метрова вишка, одиночний турнір та 3-метровий трамплін, одиночний турнір);

Данило Коновалов (3-метровий трамплін, одиночний турнір);

Олексій Середа (10-метрова вишка, одиночний турнір);

Олексій Середа/Данило Аванесов (10-метрова вишка, синхронні стрибки).

Олексій Середа також здобув "срібло" у змаганнях з 3-метрового трампліна.

Ще одну срібну нагороду у стрибках з 3-метрового трампліна здобули Данило Коновалов та Богдан Чижовський.

Єдину "бронзу" для України принесла Ксенія Байло у стрибках з трампліна (1 метр).