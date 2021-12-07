Український гімн на змаганнях
Олексій Середа став найкращим у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Український спортсмен у свої 15 років випередив росіянина Максима Гулідова та німця Ейкерманна Григорчука та став найкращим.
До теми Українець Середа випередив росіянина та став чемпіоном світу зі стрибків у воду серед юніорів
Відставання найближчого конкурента, яким був представник Росії, від українця склало 57,05 бала. Також Середа завдяки відмінному виступу залишив за спиною свого земляка Данила Аванесова, який зупинився за крок від п'єдесталу – 4 місце.
Змагальний день за участю Середи: відео
Українські стрибуни феєрять на чемпіонаті світу
- Нагорода Олексія стала вже п'ятою у скарбничці збірної України – 3 "золота" та по одній срібній та бронзовій нагороді.
- До цього два "золота" принесли Ксенія Байло та Данило Коновалов.
- Ксенія також стала бронзовою призеркою на 1-метровому трампліні. А Данило у парі з Богданом Чижовським взяли друге місце зі стрибків у висоту з 3-х метрів.